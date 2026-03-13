La fin de match entre Daniil Medvedev et Jack Draper a été marquée par une déci­sion contro­versée de l’ar­bitre fran­çaise, Aurélie Tourte.

Si Medvedev avait déroulé dans le premier set, la seconde manche était beau­coup plus serrée. Le tour­nant a eu lieu à 5–5 lorsque le Russe a estimé avoir été gêné par un geste de Draper, qui a levé les bras pendant un échange. Medvedev a continué le point et a fina­le­ment demandé une véri­fi­ca­tion vidéo… après avoir perdu le point.

L’arbitre a accepté la demande, a jugé que le 11e mondial avait été gêné et lui a donc accordé le point, devant l’incompréhension du Britannique.

« S’il avait manqué la balle juste après, ok, mais nous avons joué deux coups supplé­men­taires avant que Medvedev ne fasse une faute », a lâché Jack Draper, avant de se faire breaker dans ce jeu crucial.

Battu quelques minutes plus tard, Draper a fait passer un message lors de la poignée de main à Medvedev, qui semblait lui‐même un peu gêné par la situation.

« Si tu es en colère contre moi, je suis désolé », a glissé Medvedev. Draper lui a répondu : « Je ne le suis pas, mais je ne pense pas que ça t’ait suffi­sam­ment gêné pour que l’arbitre t’accorde le point. C’est tout ce que je dis. »

Jack Draper est resté classe.

This is gonna be on Tennis TV bro 👀😳#TennisParadise pic.twitter.com/3jTSmeb1jO — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2026

Sur une série de huit matchs sans concéder le moindre set, avec un titre remporté à Dubaï, Daniil Medvedev va main­te­nant défier l’homme à battre, invaincu en 2026 : Carlos Alcaraz.