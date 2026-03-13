Accueil ATP ATP - Indian Wells

Medvedev à Draper après une fin de match polé­mique : « Si tu es en colère contre moi, je suis désolé »

Baptiste Mulatier
La fin de match entre Daniil Medvedev et Jack Draper a été marquée par une déci­sion contro­versée de l’ar­bitre fran­çaise, Aurélie Tourte. 

Si Medvedev avait déroulé dans le premier set, la seconde manche était beau­coup plus serrée. Le tour­nant a eu lieu à 5–5 lorsque le Russe a estimé avoir été gêné par un geste de Draper, qui a levé les bras pendant un échange. Medvedev a continué le point et a fina­le­ment demandé une véri­fi­ca­tion vidéo… après avoir perdu le point. 

L’arbitre a accepté la demande, a jugé que le 11e mondial avait été gêné et lui a donc accordé le point, devant l’incompréhension du Britannique.

« S’il avait manqué la balle juste après, ok, mais nous avons joué deux coups supplé­men­taires avant que Medvedev ne fasse une faute », a lâché Jack Draper, avant de se faire breaker dans ce jeu crucial.

Battu quelques minutes plus tard, Draper a fait passer un message lors de la poignée de main à Medvedev, qui semblait lui‐même un peu gêné par la situation.

« Si tu es en colère contre moi, je suis désolé », a glissé Medvedev. Draper lui a répondu : « Je ne le suis pas, mais je ne pense pas que ça t’ait suffi­sam­ment gêné pour que l’arbitre t’accorde le point. C’est tout ce que je dis. »

Jack Draper est resté classe. 

Sur une série de huit matchs sans concéder le moindre set, avec un titre remporté à Dubaï, Daniil Medvedev va main­te­nant défier l’homme à battre, invaincu en 2026 : Carlos Alcaraz. 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 07:50

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

