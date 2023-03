Si Daniil Medvedev a fini par s’im­poser face à Alexander Zverev mercredi à Indian Wells, il ne sait pas s’il pourra se présenter en quarts de finale face à Alejandro Davidovich Fokina. Malgré une violente chute dans le deuxième set contre l’Allemand, il a pu terminer le match grâce à une inter­ven­tion médi­cale salvatrice.

« Quand je me suis tordu la cheville, je pensais pouvoir me relever sans problème. Puis la douleur a commencé à croître très rapi­de­ment. Je me suis dit que ce n’était pas bon signe. J’avais l’im­pres­sion de ne pas m’être cassé la cheville, il semblait qu’un des liga­ments était légè­re­ment blessé, et j’ai donc pensé que je ne pour­rais plus jouer. Aujourd’hui (mardi, ndlr), c’était l’une des premières fois de ma vie que le kiné me strap­pait complè­te­ment la cheville. J’ai décidé d’es­sayer, mais ce qui m’a surpris, c’est qu’il m’était beau­coup plus facile de courir que de marcher. Quand je marchais, je boitais à moitié, mais je courais sans problème. Quand l’adré­na­line va redes­cendre, ça va être assez doulou­reux, donc je vais proba­ble­ment passer des examens pour voir ce que c’est exac­te­ment et si je peux conti­nuer à jouer », a expliqué celui qui reste sur 17 victoires consécutives.