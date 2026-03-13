Accueil ATP ATP - Indian Wells

Medvedev, après sa victoire contro­versée contre Draper : « Je n’ai aucun problème avec lui, c’est plutôt à lui qu’il faut poser la question »

Par
Baptiste Mulatier
-
596

La fin de match entre Daniil Medvedev et Jack Draper a tourné à la polé­mique après une déci­sion contro­versée de l’arbitre fran­çaise Aurélie Tourte.

Après un premier set maîtrisé par Medvedev, la seconde manche s’est révélée bien plus accro­chée. Le moment clé est survenu à 5–5 : le Russe a estimé avoir été gêné par un geste de Draper, qui a levé les bras pendant l’échange. Medvedev a néan­moins continué à jouer le point, avant de demander une véri­fi­ca­tion vidéo… une fois l’échange perdu.

Son adver­saire ayant été sanc­tionné pour gêne, le 11e joueur mondial a gagné ce point, breaké sur ce même jeu et remporté le match quelques minutes plus tard. 

Draper est resté très classe, malgré son incom­pré­hen­sion. Medvedev a lui donné sa version des faits en confé­rence de presse.

« Si vous regardez le premier coup droit que j’ai fait après son geste, je pense que j’au­rais pu faire un meilleur coup. Je pense que j’au­rais dû demander la vidéo direc­te­ment et pas attendre la fin du point. Ensuite, l’ar­bitre a décidé. Si tout va bien avec Jack ? Je pense que oui, mais c’est plutôt à lui qu’il faut poser la ques­tion, parce que moi, je n’ai aucun problème avec lui après ce qui s’est passé. Je pense que nous avons une excel­lente rela­tion, donc je ne pense pas qu’un inci­dent comme celui‐ci puisse changer quoi que ce soit. Je n’ai pas non plus l’im­pres­sion d’avoir triché. J’ai été un peu décon­centré et j’ai laissé l’ar­bitre décider. J’ai eu beau­coup de déci­sions contre moi dans ma vie, et je ne les gère géné­ra­le­ment pas très bien. En avoir une en ma faveur, je suppose que ça fait aussi du bien »

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 09:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.