La fin de match entre Daniil Medvedev et Jack Draper a tourné à la polémique après une décision controversée de l’arbitre française Aurélie Tourte.
Après un premier set maîtrisé par Medvedev, la seconde manche s’est révélée bien plus accrochée. Le moment clé est survenu à 5–5 : le Russe a estimé avoir été gêné par un geste de Draper, qui a levé les bras pendant l’échange. Medvedev a néanmoins continué à jouer le point, avant de demander une vérification vidéo… une fois l’échange perdu.
Son adversaire ayant été sanctionné pour gêne, le 11e joueur mondial a gagné ce point, breaké sur ce même jeu et remporté le match quelques minutes plus tard.
Draper est resté très classe, malgré son incompréhension. Medvedev a lui donné sa version des faits en conférence de presse.
« Si vous regardez le premier coup droit que j’ai fait après son geste, je pense que j’aurais pu faire un meilleur coup. Je pense que j’aurais dû demander la vidéo directement et pas attendre la fin du point. Ensuite, l’arbitre a décidé. Si tout va bien avec Jack ? Je pense que oui, mais c’est plutôt à lui qu’il faut poser la question, parce que moi, je n’ai aucun problème avec lui après ce qui s’est passé. Je pense que nous avons une excellente relation, donc je ne pense pas qu’un incident comme celui‐ci puisse changer quoi que ce soit. Je n’ai pas non plus l’impression d’avoir triché. J’ai été un peu déconcentré et j’ai laissé l’arbitre décider. J’ai eu beaucoup de décisions contre moi dans ma vie, et je ne les gère généralement pas très bien. En avoir une en ma faveur, je suppose que ça fait aussi du bien »
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 09:26