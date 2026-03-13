La fin de match entre Daniil Medvedev et Jack Draper a tourné à la polé­mique après une déci­sion contro­versée de l’arbitre fran­çaise Aurélie Tourte.

Après un premier set maîtrisé par Medvedev, la seconde manche s’est révélée bien plus accro­chée. Le moment clé est survenu à 5–5 : le Russe a estimé avoir été gêné par un geste de Draper, qui a levé les bras pendant l’échange. Medvedev a néan­moins continué à jouer le point, avant de demander une véri­fi­ca­tion vidéo… une fois l’échange perdu.

Son adver­saire ayant été sanc­tionné pour gêne, le 11e joueur mondial a gagné ce point, breaké sur ce même jeu et remporté le match quelques minutes plus tard.

Draper est resté très classe, malgré son incom­pré­hen­sion. Medvedev a lui donné sa version des faits en confé­rence de presse.

« Si vous regardez le premier coup droit que j’ai fait après son geste, je pense que j’au­rais pu faire un meilleur coup. Je pense que j’au­rais dû demander la vidéo direc­te­ment et pas attendre la fin du point. Ensuite, l’ar­bitre a décidé. Si tout va bien avec Jack ? Je pense que oui, mais c’est plutôt à lui qu’il faut poser la ques­tion, parce que moi, je n’ai aucun problème avec lui après ce qui s’est passé. Je pense que nous avons une excel­lente rela­tion, donc je ne pense pas qu’un inci­dent comme celui‐ci puisse changer quoi que ce soit. Je n’ai pas non plus l’im­pres­sion d’avoir triché. J’ai été un peu décon­centré et j’ai laissé l’ar­bitre décider. J’ai eu beau­coup de déci­sions contre moi dans ma vie, et je ne les gère géné­ra­le­ment pas très bien. En avoir une en ma faveur, je suppose que ça fait aussi du bien »