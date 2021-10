Maitrisant les débats face à Grigor Dimitrov, Daniil Medvedev a complè­te­ment craqué pour fina­le­ment être chassé de la Californie (6–4, 4–6, 3–6).

En confé­rence de presse, le Russe est donc revenu sur ce trou d’air mais aussi sur la perfor­mance de haut‐niveau de son adversaire.

« En fait il s’est passé trois choses. Déjà, je ne me souviens pas avoir perdu trois fois, non c’est même quatre fois, mon service sur dur. Cela démontre à quel point les condi­tions sont lentes comme je l’ai déjà dit. Un peu fina­le­ment comme la terre battue, que je n’ap­précie pas (sourires). C’est juste inac­cep­table de perdre autant de fois sa mise en jeu. Je savais avant de rentrer sur le court qu’en journée pour moi, la balle allait être plus dure à contrôler. C’est aussi pour ça que j’avais demandé à jouer la nuit mais cela n’a pas été possible car j’avais eu un jour off tandis que ceux qui avaient joué mardi ne pouvaient qu’être programmés en soirée. Pas de problème, c’est logique. Et puis la troi­sième raison, c’est tout simple­ment Grigor. S’il continue à jouer comme il a commencé à le faire à partir de 4–1, il va gagner le tournoi » a expliqué le Russe toujours aussi précis et clair­voyant dans ses analyses.

Plus loin, il a même ajouté : « Grigor a joué la deuxième partie de match en étant bien meilleur que ceux contre qui j’ai joué à l’US Open », tout est dit…