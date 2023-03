Daniil va avoir la chance ou le privi­lège d’af­fronter en finale Carlos Alcaraz qui a dominé Sinner dans un duel encore de toute beauté.

Interrogé sur les qualités du joueur espa­gnol, Daniil a eu cette remarque qui en dit long : « Ce sera comme un premier match entre nous, tacti­que­ment ou physi­que­ment. Il est extra­or­di­naire. Il a des compé­tences extra­or­di­naires qui sont diffi­ciles à comparer à n’im­porte qui. Si le joueur est en feu, que pouvez‐vous faire ? À Madrid, lors­qu’il a battu Rafa et Novak sur terre battue alors qu’il avait juste incroyable à 18 ans, j’ai trouvé cela incroyable. Il a des capa­cités extra­or­di­naires et il sait comment les utiliser. Ensuite, la ques­tion se pose de savoir s’il va gagner 10 tour­nois, 5 ou 23 et peut‐être battre même le record »