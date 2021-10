Lors de son média day, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur ce qui l’avait le plus surpris depuis qu’il a soulevé le trophée à l’US Open.

Comme à son habi­tude, il a répondu sans filtre.

« Après ma victoire, j’ai bien sûr reçu beau­coup de messages de mes proches mais aussi d’amis dont je n’avais plus des nouvelles depuis long­temps. Il y a aussi des gens connus que j’ad­mire qui m’ont féli­cité cela fait chaud au coeur. En revanche, il y a une chose très surpre­nante qui est arrivée plusieurs fois et que je ne comprends pas. Certaines personnes que je ne connais pas du tout veulent me payer la note au restau­rant. Ce n’est vrai­ment pas logique et bien sur je fais tout mon possible pour éviter cela, pour refuser ce cadeau »