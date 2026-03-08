Vainqueur du Chilien Tabilo en deux manches, Daniil a visi­ble­ment bien récu­péré de son voyage épique vers la Californie. En confé­rence de presse, on lui a demandé de définir ce qu’é­tait le fameuse intel­li­gence tennis­tique. Visiblement inté­ressé par cette ques­tion piège, Daniil a déroulé sa théorie.

« Je pense que c’est très vague, si je puis dire, car j’ai l’im­pres­sion que l’in­tel­li­gence tennis­tique est très proche de la force mentale, mais en même temps ce sont deux choses complè­te­ment diffé­rentes. C’est donc très diffi­cile à dire. Par exemple, Novak a proba­ble­ment une intel­li­gence tennis­tique très élevée, mais est‐ce la plus élevée de l’his­toire du tennis ? Est‐il menta­le­ment le plus fort de l’his­toire du tennis ? Ou les deux ? C’est très diffi­cile à dire. Alors, si vous me demandez mon avis, je dirais que oui, je connais un peu le tennis. En général, j’aime bien réflé­chir aux matchs et à la façon dont je peux exploiter mes points forts face aux faiblesses de mon adver­saire, ou même si mes points forts sont supé­rieurs aux siens. Dans ce cas, je joue sur ses points forts, mais je suis peut‐être plus fort sur tel ou tel aspect. Ce genre de choses. En même temps, je me consi­dère aussi comme menta­le­ment fort, donc je pense que parmi les jeunes, je pour­rais citer Learner, sans aucun doute. Oui, je l’ai affronté quatre fois main­te­nant, et chaque match était diffé­rent, mais sa façon de contrôler le court, de faire basculer le point en sa faveur, est vrai­ment impres­sion­nante. Nous jouons en double demain, mais j’aime beau­coup son jeu et j’es­père qu’il réus­sira dans sa carrière »