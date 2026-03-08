Vainqueur du Chilien Tabilo en deux manches, Daniil a visiblement bien récupéré de son voyage épique vers la Californie. En conférence de presse, on lui a demandé de définir ce qu’était le fameuse intelligence tennistique. Visiblement intéressé par cette question piège, Daniil a déroulé sa théorie.
« Je pense que c’est très vague, si je puis dire, car j’ai l’impression que l’intelligence tennistique est très proche de la force mentale, mais en même temps ce sont deux choses complètement différentes. C’est donc très difficile à dire. Par exemple, Novak a probablement une intelligence tennistique très élevée, mais est‐ce la plus élevée de l’histoire du tennis ? Est‐il mentalement le plus fort de l’histoire du tennis ? Ou les deux ? C’est très difficile à dire. Alors, si vous me demandez mon avis, je dirais que oui, je connais un peu le tennis. En général, j’aime bien réfléchir aux matchs et à la façon dont je peux exploiter mes points forts face aux faiblesses de mon adversaire, ou même si mes points forts sont supérieurs aux siens. Dans ce cas, je joue sur ses points forts, mais je suis peut‐être plus fort sur tel ou tel aspect. Ce genre de choses. En même temps, je me considère aussi comme mentalement fort, donc je pense que parmi les jeunes, je pourrais citer Learner, sans aucun doute. Oui, je l’ai affronté quatre fois maintenant, et chaque match était différent, mais sa façon de contrôler le court, de faire basculer le point en sa faveur, est vraiment impressionnante. Nous jouons en double demain, mais j’aime beaucoup son jeu et j’espère qu’il réussira dans sa carrière »
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 09:20