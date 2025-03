Très beau entre­tien dans l’Equipe avec le plus fran­çais des Russes, Daniil Medvedev. L’angle choisi est son amour pour la France son pays d’adop­tion. Et comme à son habi­tude, Medvedev fait du Medvedev. Quand notre confrère lui a demandé ce qui l’aga­çait le plus en France, le Russe a eu une réponse plutôt rigolote.

« Je vais vous dire un truc que je n’ai jamais dit, mais ce que je n’aime pas en France, et c’est très précis, c’est que quand il y a trois voies sur une auto­route, il faut se mettre à droite ! Je suis sûr qu’en Allemagne, on apprend ça dès l’école. Il y a trop de gens qui se mettent au milieu et parfois ça peut engen­drer des situa­tions un peu dange­reuses. Parfois, je suis sur la voie de gauche, je vais un peu plus vite que sur la voie du milieu, et hop la voiture commence à changer de voie et je suis obligé de klaxonner. Je n’aime pas ça.