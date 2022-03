Battu par Monfils, Daniil Medvedev sera donc deuxième mondial pour 55 points ce lundi.

Si le Russe admet que le Français a fait un bon match, il a aussi expliqué en confé­rence de presse qu’il n’a jamais vrai­ment bien senti la balle, une habi­tude selon lui dans le désert californien.

Interrogé sur la perte de sa première place, le Russe prend les choses avec du recul même s’il avoue qu’il va tout faire pour la récu­pérer très vite et notam­ment au masters1000 de Miami.

« Il est clair que j’ai­me­rais être là‐bas (NDRL : Etre N°1) pendant long­temps, gagner des tour­nois du Grand Chelem égale­ment. On ne sait jamais comment votre carrière va se dérouler. Je veux essayer de jouer mieux que je ne l’ai fait ici, peut‐être mieux me battre, parce que le troi­sième set n’était pas bon du tout. Mais bon, je dirais qu’il vaut mieux être numéro un pendant au moins une semaine de sa vie que de ne jamais y arriver. Je vais conti­nuer à donner le meilleur de moi‐même, dans à l’en­traî­ne­ment, en matchs, en Grand Chelem, en Masters 1000. Mon objectif est de gagner le plus de tour­nois possible, de marquer le plus de points possible et d’être numéro un mondial pendant longtemps »