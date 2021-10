Daniil Medvedev a‑t‐il toujours aussi faim, près d’un mois après son premier titre en Grand Chelem, à l’US Open ? La réponse est oui. En confé­rence de presse, le Russe a parlé de son état d’esprit.

« Je n’ai pas du tout de problème de moti­va­tion. Je suis encore jeune. Gagner mon premier titre du Grand Chelem était un gros objectif pour moi et un rêve devenu réalité, mais je suis encore là à Indian Wells. Si je perds au 2e tour, ça n’aura rien à voir avec la moti­va­tion. Ce sera à cause de l’ad­ver­saire ou parce que je n’aurai pas bien joué. Je vais disputer quelques tour­nois encore cette année et je vais donner le meilleur de moi‐même pour essayer de les gagner », a assuré le numéro 2 mondial, qui affronte Mackenzie McDonald pour son entrée en lice dans la nuit de samedi à dimanche.

Medvedev a joué un match depuis sa victoire contre Novak Djokovic. C’était à l’oc­ca­sion de la Laver Cup, le 26 septembre dernier. Il a écrasé Denis Shapovalov 6–4, 6–0.