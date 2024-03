Lors de sa confé­rence de presse, Medvedev est revenu sur son match et notam­ment sur l’in­ci­dent lorsque Holger l’a visé au filet. En fait, Daniil a expliqué qu’il n’y avait qu’un souci d’incompréhension.

« Je n’ai rien contre Holger. Comme je l’ai dit, je ne l’ai pas vu s’ex­cuser après qu’il soit venu me voir. Vous savez, vous courez pour récu­pérer les balles, ce n’est pas une belle facile, c’est en fait une bonne tactique de viser votre adver­saire, mais ensuite vous vous excusez et vous oubliez tout ça. Je pense que lorsque vous vous excusez, il arrive géné­ra­le­ment que tout soit oublié immé­dia­te­ment. Je n’ai pas vu qu’il avait fait son geste d’ex­cuse. Je me suis donc mis en colère. Lorsque l’ar­bitre et lui même m’ont explique que cela avait été le cas, c’est là que j’ai réalisé que j’étais désolé pour ma réac­tion. Passons à autre chose »