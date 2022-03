Maintenant qu’il est au sommet du tennis mondial, on peut se demander à juste titre quels sont les objec­tifs que le Russe a dans sa tête. Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, Daniil a été clair.

« Je veux m’amé­liorer en tout. Mais si nous essayons de choisir une chose, si nous parlons d’être vrai­ment meilleur, c’est toujours la partie mentale. J’ai l’im­pres­sion que je peux toujours être plus effi­cace dans ce domaine, peut‐être apprendre de certains des plus grands parce que, eh bien, beau­coup d’entre eux étaient meilleurs que moi menta­le­ment, dans de nombreux domaines. Si on compare mon atti­tude à celle d’il y a deux ans ou trois ans, c’est évident que je suis beau­coup mieux en ce moment. Si nous parlons de mon tennis, je pense que, ma plus grande force est la constance. Je pense qu’au tennis, c’est vrai­ment impor­tant. Vous pouvez frapper beau­coup de gagnants, vous pouvez jouer très agressif, mais si vous faites un gagnant, une faute directe, vous allez proba­ble­ment perdre le match »