Bloqué à Dubaï, le team « russe » a trouvé la parade pour se rendre à Indian Wells qui se trouve en Californie comme l’a confirmé une agence russe Ria Novotsi.

Les trois cham­pions ont orga­nisé un vol privé entre Oman et Istanbul, puis ils se sont envolés de la capi­tale turque pour rejoindre Los Angeles.

La madre de Rublev confirma que su hijo ha salido de Dubai con Medvedev y Khachanov a través de Omán, volando a Estambul y de ahí a Los Angeles.



Parece que se pone fin al drama de los tenistas atra­pados allí. https://t.co/R0QvS9QSCi — José Morón (@jmgmoron) March 3, 2026

Evidemment, ce n’est pas la meilleure prépa­ra­tion pour le tournoi, mais c’est quand même mieux que faire l’im­passe sur cette date qui est impor­tante pour les points et histo­ri­que­ment car il est consi­déré à juste titre comme la 5ème levée du Grand Chelem.

Le tournoi est un bon souvenir pour Daniil qui a été deux fois en finale (2023, 2024) , battu deux fois par un certain Carlos Alcaraz