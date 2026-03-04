Bloqué à Dubaï, le team « russe » a trouvé la parade pour se rendre à Indian Wells qui se trouve en Californie comme l’a confirmé une agence russe Ria Novotsi.
Les trois champions ont organisé un vol privé entre Oman et Istanbul, puis ils se sont envolés de la capitale turque pour rejoindre Los Angeles.
La madre de Rublev confirma que su hijo ha salido de Dubai con Medvedev y Khachanov a través de Omán, volando a Estambul y de ahí a Los Angeles.— José Morón (@jmgmoron) March 3, 2026
Parece que se pone fin al drama de los tenistas atrapados allí. https://t.co/R0QvS9QSCi
Evidemment, ce n’est pas la meilleure préparation pour le tournoi, mais c’est quand même mieux que faire l’impasse sur cette date qui est importante pour les points et historiquement car il est considéré à juste titre comme la 5ème levée du Grand Chelem.
Le tournoi est un bon souvenir pour Daniil qui a été deux fois en finale (2023, 2024) , battu deux fois par un certain Carlos Alcaraz
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 09:50