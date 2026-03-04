Accueil ATP ATP - Indian Wells

Medvedev, Khachanov, Rublev s’offrent un vol très spécial pour rallier la Californie !

Jean Muller
Bloqué à Dubaï, le team « russe » a trouvé la parade pour se rendre à Indian Wells qui se trouve en Californie comme l’a confirmé une agence russe Ria Novotsi. 

Les trois cham­pions ont orga­nisé un vol privé entre Oman et Istanbul, puis ils se sont envolés de la capi­tale turque pour rejoindre Los Angeles.

Evidemment, ce n’est pas la meilleure prépa­ra­tion pour le tournoi, mais c’est quand même mieux que faire l’im­passe sur cette date qui est impor­tante pour les points et histo­ri­que­ment car il est consi­déré à juste titre comme la 5ème levée du Grand Chelem.

Le tournoi est un bon souvenir pour Daniil qui a été deux fois en finale (2023, 2024) , battu deux fois par un certain Carlos Alcaraz 

