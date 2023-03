En confé­rence de presse, Daniil Medvedev est revenu sur les condi­tions de jeu très spéciales à Indian Wells.

« La balle et la surface du court font de ce tournoi l’un des plus lents au monde. On a parfois l’im­pres­sion de jouer sur de la terre battue. Je n’aime pas trop ces condi­tions, mais je sens que je peux bien jouer partout après avoir réussi à m’adapter à Doha, dont les courts sont simi­laires à ceux d’ici ».

Vainqueur de Rotterdam, Doha, Dubaï, le Russe est l’un des favoris en Californie.