Daniil Medvedev n’a jamais brillé à Indian Wells. Eliminé au 1er tour en 2017, il a ensuite échoué deux fois de suite en 2018 et en 2019 au 3e tour. L’année dernière en revanche, avant que le tournoi ne soit annulé à cause du Covid‐19, le Russe se sentait supé­rieur à tout ses concur­rents. Il n’a pas peur de le dire.

« Habituellement, je n’aime pas les condi­tions ici. Mais je me sentais bien l’année dernière, juste avant la pandémie car on était tous ici pour préparer le tournoi. Et je jouais de façon incroyable. Je n’étais pas dans une bonne passe de ma saison. J’avais perdu quelques matchs juste avant Indian Wells. Donc je m’étais bien préparé et je jouais de façon extra­or­di­naire à l’entraînement. Je détrui­sais tout le monde mais le tournoi a été annulé. Je m’étais dit « mince c’était peut‐être mon année pour Indian Wells », a raconté Daniel Medvedev en confé­rence de presse.