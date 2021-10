Quelles que soient les condi­tions, Daniil Medvedev ne tremble pas. Il a battu tôt ce mardi matin en France et tard à Indian Wells, Filip Krajinovic (6–2, 7–6(1)). La tempé­ra­ture était bien retombée et surtout, le vent souf­flait fort. Mais selon le Russe, la surface du court n’a pas ralenti, et heureusement…

« C’était assez simi­laire à il y a deux jours quand il faisait plus chaud. Je veux dire que ça ne peut pas être plus lent. Si cela deve­nait plus lent, nous reste­rions à l’in­té­rieur du court et joue­rions au mini‐tennis », a ironisé le numéro 2 mondial après sa victoire.

Il affron­tera Grigor Dimitrov en 8es de finale.