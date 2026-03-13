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Medvedev, opposé à Alcaraz en demies : « J’ai une belle oppor­tu­nité de déli­vrer ma meilleure perfor­mance contre Carlos »

Par
Jean Muller
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Si l’on analyse leurs duels, il semble bien que Carlos Alcaraz soit le favori de la demi‐finale. En effet, l’Espagnol mène 6 à 2 et reste sur 4 victoires consé­cu­tives. Mais cela m’empêche pas Daniil de croire en ses chances comme il l’a affirmé en confé­rence de presse.

« En ce moment, je sens que je joue un tennis excellent. Je ne veux pas tirer des conclu­sions hâtives en disant que c’est le meilleur tennis de ma vie, mais le fait que le court ici soit un peu plus rapide et que les balles soient diffé­rentes me fait penser que j’ai une belle oppor­tu­nité de déliver ma meilleure perfor­mance contre Carlos. Je sais qu’il est l’ad­ver­saire le plus coriace, avec Sinner, et je vais devoir donner le meilleur de moi‐même pour gagner »

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 16:54

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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