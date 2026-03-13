Si l’on analyse leurs duels, il semble bien que Carlos Alcaraz soit le favori de la demi‐finale. En effet, l’Espagnol mène 6 à 2 et reste sur 4 victoires consécutives. Mais cela m’empêche pas Daniil de croire en ses chances comme il l’a affirmé en conférence de presse.
« En ce moment, je sens que je joue un tennis excellent. Je ne veux pas tirer des conclusions hâtives en disant que c’est le meilleur tennis de ma vie, mais le fait que le court ici soit un peu plus rapide et que les balles soient différentes me fait penser que j’ai une belle opportunité de déliver ma meilleure performance contre Carlos. Je sais qu’il est l’adversaire le plus coriace, avec Sinner, et je vais devoir donner le meilleur de moi‐même pour gagner »
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 16:54