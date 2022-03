Daniil Medvedev n’a pas tremblé pour son entrée en lice à Indian Wells face au Tchèque, 158e mondial, Tomas Machac (6–3, 6–2). Il gardera de ce match un souvenir parti­cu­lier car il s’agit de sa première victoire en tant que numéro 1 mondial. Il s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet en confé­rence de presse.

« C’est un senti­ment formi­dable, quelque chose dont j’ai toujours rêvé. Mais je veux encore améliorer mon jeu, essayer de gagner davan­tage. Par exemple, j’au­rais voulu gagner l’Open d’Australie. C’était très serré. Si j’ai encore une chance comme celle‐ci, je devrais être plus fort. Car plus vous remportez de tour­nois, plus vous avez de chances de rester à la première place pendant plusieurs semaines. C’est ce qui compte le plus pour moi. J’essaie de ne pas trop penser au passé et de me concen­trer sur l’avenir et le présent. Parfois, il vaut mieux ne pas être conscient de ce que l’on a accompli », a estimé le Russe qui affron­tera Gaël Monfils au 3e tour.