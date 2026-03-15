Evidemment le succès du Russe le place comme « celui » qui peut à l’avenir stopper le fameux duo Alcaraz‐Sinner. Interrogé à ce sujet, Daniil préfère ne pas parler de cette éventualité.

« Honnêtement, je ne me soucie pas trop de ce genre de choses. Tout d’abord, parce que je suis déjà un peu trop vieux (sourit). Je ne fais plus partie de cette NextGen. J’ai eu une année très diffi­cile en 2025, alors j’ai plus de recul et je sais que je dois faire de mon mieux, et rien de plus, parce que Jannik et Carlos sont bien meilleurs que nous tous. Nous ne pouvons les battre qu’à un match. Sascha a servi pour gagner en Australie, et on ne sait jamais ce qui se serait passé en finale s’il avait gagné. C’est plus un match, qu’une longue course ou une saison. Ils sont très bons et bien meilleurs que nous. Djokovic, Federer et Nadal étaient aussi bien meilleurs que nous. Cependant, Djokovic, Nadal, ainsi que Jannik et Carlos, sont proba­ble­ment aussi meilleurs que tous ceux qui les ont précédés. Ils pose­raient des problèmes à tous, c’est ainsi. Peut‐être que si je joue 10 matchs contre Carlos, je perdrai proba­ble­ment plus que je ne gagnerai, mais dès que je serai sur le court, je devrai croire en moi, donner le meilleur et essayer de remporter la victoire ».