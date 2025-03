Si Stefanos Tsitsipas a changé de raquette avec succès, puis­qu’il a remporté la semaine dernière son premier ATP 500 et son premier titre sur dur depuis un an et demi, Daniil Medvedev a expliqué en confé­rence de presse à Indian Wells (5 au 16 mars) ne pas vouloir prendre ce risque.

« J’ai changé quand j’avais 21 ans, quand j’étais 330e, et juste avant d’en­trer dans le top 100. Et je ne change que très peu de choses. Et Tecnifibre change le cadre, change la couleur, mais ce ne sont pas des chan­ge­ments radi­caux. Encore une fois, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire parce que j’ai trop peur de tout ce qui se passe dans votre cerveau. Prenons un exemple stupide : Stefanos a gagné le tournoi, et c’est incroyable, mais qui sait si, à un moment donné, il perd deux matchs, il ne pas se demander si c’est une bonne raquette pour lui ou peut‐être pas ? Je ne veux pas de ces problèmes. »