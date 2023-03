Un peu plus de 24 heures avant d’af­fronter Frances Tiafoe en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev, lors de sa confé­rence de presse après sa victoire face à Davidovich Fokina, est revenu son prin­cipal objectif à long terme. Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux d’un certain Rafael Nadal.

« Quand j’aurai 35 ans et que je pren­drai ma retraite, je n’ai pas envie de me dire, comme d’autres joueurs : ‘Et si j’avais ceci ou cela diffé­rem­ment’ ou : ‘Ma carrière aurait peut‐être été bien meilleure ou que je regrette d’avoir fait telle ou telle chose’. Je veux terminer ma carrière, quel que soit le nombre de Grands Chelems, de tour­nois ou autres, en sachant que j’ai fait de mon mieux. Jusqu’à présent, je pense que j’ai atteint cet objectif, même l’année dernière, qui n’a pas été une grande saison, mais j’ai essayé et j’ai fait de mon mieux. C’est mon plus grand objectif. »