Après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells ce mercredi, Daniil Medvedev n’a pas pu échapper à une ques­tion en confé­rence de presse concer­nant le coup de gueule d’Iga Swiatek à propos d’une tenue consi­dérée comme non‐appropriée portée par la joueuse russe Anastasia Potapova avant son entrée sur le court.

« C’est une ques­tion diffi­cile à répondre. Bien sûr, je ne connais pas les détails. C’est peut‐être plus à elle de répondre, parce que je n’étais pas au courant de cette histoire. Je sais que nous avons une respon­sa­bi­lité, en tant que russes et meilleurs joueurs du circuit et je suis vrai­ment désolé pour tous les joueurs ukrai­niens et ce qu’ils vivent, mais j’ai toujours dit la même chose, je suis pour la paix dans le monde entier. C’est tout ce que je peux dire. Je suis pour la paix. Je vais donc conti­nuer avec la même réponse. »