Alors que beaucoup de fans et d’observateurs attendaient et désiraient un nouveau duel entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev a contrarié les plans d’à peu près tout le monde en s’offrant de manière assez magistrale le numéro 1 mondial.
Interrogé après la rencontre par nos confrères de Bolshe !, le Russe est revenu sur cette forte attente concernant les deux meilleurs joueurs du monde, presque à la limite du manque de respect pour lui, comme l’a souligné la journaliste ci‐dessous. Extraits.
Q. J’étais un peu en colère. Lors de la conférence de presse de Jannik Sinner, toutes les questions portaient sur Carlos Alcaraz. Les journalistes étaient persuadés qu’il l’affronterait en finale. Et ça m’a vraiment énervé.
DANIIL MEDVEDEV : Si j’avais été présent à la conférence de presse, c’est‐à‐dire si les gens avaient su que j’étais dans le public et que je tenais ces propos, alors peut‐être que ça m’aurait énervé. Mais en l’état, c’est tout à fait normal. J’y ai même repensé après le match. Quelqu’un m’a posé une question similaire. Je me suis dit : « Mince, c’est vrai, j’ai vraiment contrarié beaucoup de monde. » Parce que tout le monde, moi y compris, attend avec impatience le match entre Jannik et Carlos. Tout le monde veut voir cette finale. Mais bien sûr, quand je suis sur le court, j’essaie de gagner, alors cette fois, c’est bien d’avoir gâché le match amical, mais il y en aura un autre.
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 15:15