Alors que beau­coup de fans et d’ob­ser­va­teurs atten­daient et dési­raient un nouveau duel entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev a contrarié les plans d’à peu près tout le monde en s’of­frant de manière assez magis­trale le numéro 1 mondial.

Interrogé après la rencontre par nos confrères de Bolshe !, le Russe est revenu sur cette forte attente concer­nant les deux meilleurs joueurs du monde, presque à la limite du manque de respect pour lui, comme l’a souligné la jour­na­liste ci‐dessous. Extraits.

Q. J’étais un peu en colère. Lors de la confé­rence de presse de Jannik Sinner, toutes les ques­tions portaient sur Carlos Alcaraz. Les jour­na­listes étaient persuadés qu’il l’af­fron­te­rait en finale. Et ça m’a vrai­ment énervé.

DANIIL MEDVEDEV : Si j’avais été présent à la confé­rence de presse, c’est‐à‐dire si les gens avaient su que j’étais dans le public et que je tenais ces propos, alors peut‐être que ça m’au­rait énervé. Mais en l’état, c’est tout à fait normal. J’y ai même repensé après le match. Quelqu’un m’a posé une ques­tion simi­laire. Je me suis dit : « Mince, c’est vrai, j’ai vrai­ment contrarié beau­coup de monde. » Parce que tout le monde, moi y compris, attend avec impa­tience le match entre Jannik et Carlos. Tout le monde veut voir cette finale. Mais bien sûr, quand je suis sur le court, j’es­saie de gagner, alors cette fois, c’est bien d’avoir gâché le match amical, mais il y en aura un autre.