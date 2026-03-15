Alors qu’il était inter­rogé sur le niveau de sa géné­ra­tion (Zverev, Berrettini) comparé à la nouvelle incarnée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Daniil Medvedev a fait preuve de beau­coup d’hu­mi­lité, voire de modestie, en expli­quant qu’ils étaient tout simple­ment trop forts pour lui et ses collègues du même âge.

« Ils (Alcaraz et Nadal) sont telle­ment bons, ils sont telle­ment meilleurs que nous. Et Djokovic, Federer, Nadal étaient telle­ment meilleurs que nous. Mais Djokovic, Nadal, Jannik et Carlos sont proba­ble­ment aussi meilleurs que tous ceux qui les ont précédés. Et eux‐mêmes auraient du mal face à eux. C’est comme ça. Comme je l’ai dit sur le court, si je joue 10 matchs contre Carlos, je vais proba­ble­ment perdre plus souvent que je ne vais gagner. Mais chaque fois que je monte sur le court, je dois croire en moi, je dois faire de mon mieux et essayer de gagner autant que possible. »