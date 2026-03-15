Alors qu’il était interrogé sur le niveau de sa génération (Zverev, Berrettini) comparé à la nouvelle incarnée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Daniil Medvedev a fait preuve de beaucoup d’humilité, voire de modestie, en expliquant qu’ils étaient tout simplement trop forts pour lui et ses collègues du même âge.
« Ils (Alcaraz et Nadal) sont tellement bons, ils sont tellement meilleurs que nous. Et Djokovic, Federer, Nadal étaient tellement meilleurs que nous. Mais Djokovic, Nadal, Jannik et Carlos sont probablement aussi meilleurs que tous ceux qui les ont précédés. Et eux‐mêmes auraient du mal face à eux. C’est comme ça. Comme je l’ai dit sur le court, si je joue 10 matchs contre Carlos, je vais probablement perdre plus souvent que je ne vais gagner. Mais chaque fois que je monte sur le court, je dois croire en moi, je dois faire de mon mieux et essayer de gagner autant que possible. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 18:45