Pour la toute première fois de sa carrière, Daniil Medvedev s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells après une victoire en deux temps face à Alexander Zverev : 6–7(5), 7–6(5), 7–5, après 3h10 de jeu.

Et malgré cette 17e victoire de rang, le Russe risque bien de faire encore parler de lui lors de la confé­rence de presse d’après match.

Car auteur d’un nouveau gros coup de gueule à propos des condi­tions de jeu suite à la perte du premier set, le joueur russe a ensuite violem­ment chuté sur le court lors du sixième jeu de la deuxième manche (voir ci‐dessous).

La vilaine bles­sure de Medvedev contre Zverev 😬



Le Russe a pu reprendre le match après s’être fait poser un strap sur la cheville droite…



Le Masters 1000 d’Indian Wells, c’est en exclu­si­vité sur Eurosport #HomeOfTennis #TennisParadise pic.twitter.com/t8NcBG0HPc — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 14, 2023

Strappé à la cheville droite quelques minutes plus tard, le 6e joueur mondial a tenu à reprendre le jeu et n’a pas semblé parti­cu­liè­re­ment gêné. Bien au contraire. C’est en fait à partir de cet inci­dent qu’il a réel­le­ment commencé à jouer libéré et à faire totale abstrac­tion du reste. En face, Zverev, conscient de l’im­pré­vi­si­bi­lité de son adver­saire, n’a pas suffi­sam­ment pris de risque pour le gêner.

Et malgré une balle de match vendangé à 5–4, Medvedev, imper­tur­bable, reprendra le service de son adver­saire pour fina­le­ment conclure ce match riche en rebon­dis­se­ments sur le score de 7 jeux à 5.

3+hours of pure tennis theatre 🙌



Bravo and thank you both :@AlexZverev 😃 @DaniilMedwed pic.twitter.com/4AlkPQZL7M — Tennis TV (@TennisTV) March 14, 2023

Grâce à toute la confiance accu­mulée ces dernières semaines et un style de jeu de plus en plus tran­chant, Daniil Medvedev affron­tera l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina pour une place dans le dernier carré. Et c’est mérité !