Sur un nuage depuis quelques semaines, Daniil Medvedev a sans surprise réussi son entrée en ice à Indian Wells en battant Brandon Nakashima (6−4, 6–3).

En confé­rence de presse après sa victoire, un jour­na­liste lui a demandé s’il était plus diffi­cile d’af­fronter Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Le Russe a répondu franchement.

« Honnêtement, j’ai peur d’af­fronter Nadal sur terre battue. Je dois admettre que battre Rafa à Roland Garros est le plus grand défi du tennis. En vérité, j’ai­me­rais vrai­ment essayer de le faire, je me battrais pour gagner mais cela doit être effrayant. Le battre à Paris et battre Novak à Melbourne sont deux défis énormes que j’ai­me­rais relever. J’ai réussi à battre Novak plusieurs fois, mais j’ai aussi perdu de grandes batailles contre lui. Je sais qu’en Australie, il est très diffi­cile à battre. »

Medvedev a battu une fois Nadal en six confron­ta­tions sans qu’au­cune ne se soit déroulée sur terre battue.