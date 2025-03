En confé­rence de presse après sa victoire contre le Français Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (6−4, 2–6, 7–6 [7]), Daniil Medvedev a évidem­ment été inter­rogé sur sa célé­bra­tion très démons­tra­tive.

« J’ai perdu trois matches très serrés cette année, dont deux que j’étais vrai­ment près de gagner, contre Tien et Griekspoor. Plus vous perdez des matches comme ça, plus vous perdez confiance dans ces moments diffi­ciles. Si j’avais perdu ce match, je me serais senti mal. Et si j’avais réussi à gagner sur ma première balle de match, j’au­rais proba­ble­ment été moins excité. J’ai été surpris de gagner sur celle‐ci et cela a fait monter mon adré­na­line. Je n’ai pas pu me contrôler et j’ai sauté à côté de lui. Mais j’étais genre : ‘désolé mec, car d’ha­bi­tude je ne célèbre pas comme ça’. Mais bon, ça peut arriver. »