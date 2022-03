Présent ce mercredi lors du media day à Indian Wells pour la toute première fois de sa carrière dans la posi­tion d’un numéro 1 mondial, Daniil Medvedev a reconnu que ce statut lui mettait une pres­sion supplé­men­taire même si la moti­va­tion est égale­ment décuplée.

« Je pense que c’est beau­coup de pres­sion, mais en même temps beau­coup de moti­va­tion. Je vais essayer de faire de mon mieux. C’est la même chose que dans tous les tour­nois que vous jouez. Vous essayez toujours de gagner le plus de points possible », a déclaré le Russe qui affron­tera le vain­queur du duel entre Machac et Popyrin pour son entrée en lice dans le désert californien.