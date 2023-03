Daniil Medvedev s’est qualifié pour les demi‐finales du tournoi ATP 1000 d’Indian Wells après avoir battu l’Espagnol Alejandro Davidovich‐Fokina en deux manches, 6–3, 7–5.

Le Russe avait été touché la veille à la cheville lors de son match mara­thon (3h17 minutes) face à Alexander Zverev à la suite d’une chute spectaculaire.

Après sa quali­fi­ca­tion, le numéro 5 mondial est revenu sur sa douleur en confé­rence de presse.

« La vérité est que je suis content que ma cheville ne me fasse pas trop mal, parce que quand je me suis échauffé aujourd’hui, j’ai eu très très mal. Je savais que j’al­lais jouer, je savais que j’al­lais essayer, mais je ne pouvais pas bien bouger pendant l’échauf­fe­ment. J’ai essayé de m’échauffer autant que possible. J’ai pris un anal­gé­sique, ce qui m’a proba­ble­ment aidé. Je me suis senti de mieux en mieux pendant le match » a déclaré Daniil Medvedev.