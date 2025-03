Battu par Holger Rune en deux manches (7−5, 6–4), le joueur russe est encore tombé avant le match pour le titre. Le constat est un peu alar­mant pour Daniil. Cette défaite est d’ailleurs assez symbo­lique car cela fait un an exac­te­ment qu’il n’a pas joué de finale sur le circuit. En ce qui concerne les titres, le dernier a été acquis à Rome, en mai 2024, une petite éter­nité pour ce joueur dont le palmarès est plus qu’étoffé.

Daniil Medvedev is currently the only Top 30 player who hasn’t reached any finals in the last 52 weeks