Double fina­liste en titre à Indian Wells (battu les deux fois par Carlos Alcaraz), Daniil Medvedev a raconté en confé­rence de presse sa rela­tion parti­cu­lière avec le tournoi, où il a mis plusieurs années avant de se sentir à l’aise et de briller.

« Venir jusqu’ici, c’est un désastre. Déjà le vol jusqu’à Los Angeles est hyper long et on n’est même pas encore arrivé. On a encore entre 2h30 et 4 heures de route, selon le trafic, pour arriver. Les deux premières fois que je suis venue ici, c’était le désert, il n’y avait pas grand‐chose à faire. Je suis tombé très malade la première fois que je suis venu. J’avais la mono­nu­cléose. J’étais comme ‘wow, je déteste vrai­ment ce tournoi’. Je ne compre­nais pas. Tout le monde en disait telle­ment de bien. Maintenant, je l’adore. J’ai décou­vert telle­ment de choses à faire ici. Je n’aime pas le golf, mais il y a un parcours de folie ici. C’est tout simple­ment incroyable. Chaque fois, j’es­saie d’y aller au moins une fois avant le tournoi. Et si le tournoi ne se déroule pas bien, j’y suis tous les jours. Les deux premières années, je suis resté à l’hôtel. Maintenant, nous avons une maison et nous nous sentons bien avec l’équipe. Nous jouons au billard le soir. Nous cuisi­nons. J’adore venir ici. »