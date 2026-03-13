Si l’on analyse leurs duels, il semble bien que Carlos Alcaraz soit le favori de la demi‐finale. En effet, l’Espagnol mène 6 à 2 et reste sur 4 victoires consé­cu­tives. Mais cela m’empêche pas Daniil de croire en ses chances comme il l’a affirmé en confé­rence de presse.

« En ce moment, je sens que je joue un tennis excellent. Je ne veux pas tirer des conclu­sions hâtives en disant que c’est le meilleur tennis de ma vie, mais le fait que le court ici soit un peu plus rapide et que les balles soient diffé­rentes me fait penser que j’ai une belle oppor­tu­nité de déliver ma meilleure perfor­mance contre Carlos. Je sais qu’il est l’ad­ver­saire le plus coriace, avec Sinner, et je vais devoir donner le meilleur de moi‐même pour gagner »