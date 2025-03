Titré à Dubaï et déjà qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Stefanos Tsitsipas a remporté face à Matteo Berrettini (6−3, 6–3) sa septième victoire consécutive.

« Méfiez‐vous de Tsitsipas. Après avoir changé de raquette, il a gagné en confiance et nous savons ce qui se passe au tennis lors­qu’un joueur avec de bons coups et du talent commence à croire qu’il peut battre n’im­porte qui », a écrit le jour­na­liste espa­gnol et rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron

Cuidadito con Tsitsipas.



— José Morón (@jmgmoron) March 9, 2025

Pour une place en quarts de finale, le Grec affron­tera Holger Rune (tombeur d’Ugo Humbert).