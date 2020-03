L’annulation du tournoi d’Indian Wells n’en finit plus de faire réagir. De nombreux joueurs et joueuses étaient déjà sur place lorsqu’ils ont appris la nouvelle. John Millman, lui, venait juste d’atterrir en Californie après avoir disputé le barrage de Coupe Davis en Australie. L’Australien a alors décidé de maintenir son entraînement mais il a connu une mauvaise surprise du côté de Palm Springs comme il le révèle sur son compte Twitter : « Les responsables de l’organisation des entraînements m’ont dit que je ne pouvais plus utiliser le court car je ne suis ni un top joueur, ni un ancien champion. Même quand le tournoi ne se joue pas, le parti pris est fort… Chic. » Peu élégant effectivement.

Even when there’s no more tournament the bias is strong… classy — John Millman (@johnhmillman) March 10, 2020