Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa belle victoire contre le 71e mondial Max Purcell au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−1, 6–2), Gaël Monfils a délivré un message très positif sur son état de forme actuel.

« Ça fait quelques semaines que je retrouve un bon mouve­ment. C’est impor­tant pour moi de bien me sentir, de bien bouger. Ça me permet aussi de prendre confiance sur d’autres choses. Je sais que si je bouge bien, j’ai aussi ce petit côté défensif qui peut être un peu chiant (pour l’ad­ver­saire). Ça me permet d’oser un peu plus avec le coup droit, d’y aller un peu plus avec le revers. Bien bouger, c’est la base de mon jeu », a expliqué le Français de 37 ans qui défiera le 8e mondial Hubert Hurkacz en 32es de finale.