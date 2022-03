Facile vain­queur de Filip Krajinovic (6–3, 6–4) ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Gaël Monfils, qui n’avait plus gagné depuis le 23 janvier dernier lors de l’Open d’Australie, va défier le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev en seizièmes de finale.

Interrogé sur cette rencontre, le Parisien ne veut surtout pas se mettre la pres­sion alors qu’il semble encore en phase de préparation.

« C’est une nouvelle chance de jouer des grands joueurs. Je suis toujours dans une phase où on travaille encore dur physi­que­ment et tennis­ti­que­ment donc je ne me prends pas trop la tête et je vais jouer ma chance à fond. En espé­rant – ce n’est pas que je ne suis pas à 100 % – être très fort vers Miami et pour la terre. »