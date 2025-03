S’il semblait assez fier de sa perfor­mance contre Grigor Dimitrov au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, malgré sa défaite en trois sets, Gaël Monfils a prouvé qu’à 38 ans, il restait perfectionniste.

« C’était du beau tennis, ça jouait vrai­ment bien. Franchement, c’était un match super physique, avec des points incroyables. Ça a basculé pour lui, mais fran­che­ment, c’était super de jouer. Des matchs comme ça, c’est kiffant. J’ai tout donné. Je n’ai pas de regrets. Mais je me projette vite. Qu’est‐ce que j’au­rais pu changer ? Quand je suis sorti du match, je me suis tout de suite posé la ques­tion. Je ne me suis pas bien adapté à la situa­tion, dans ce dernier tie‐break, je n’ai pas réussi à m’adapter (…) j’ai puisé et a un moment, c’est sûr que ça s’est corsé, on va dire. Les points étaient corsés, il m’a fallu reprendre mon souffle. Et je l’ai poussé loin aussi », a déclaré le Français dans des propos rapportés par Le Figaro.