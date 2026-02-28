A quelques jours du début du tournoi (4 au 16 mars), le Masters 1000 d’Indian Wells a distribué ses wild‐cards.
Si Gaël Monfils (170e mondial) a bien reçu une invitation pour disputer une dernière fois l’épreuve californienne, l’absence de Stan Wawrinka (99e) parmi les bénéficiaires a surpris. Le Suisse, lui aussi engagé dans sa dernière saison sur le circuit, ne figure pas sur la liste des invités.
« Beau geste. Indian Wells donne une wild card à Monfils. Un tournoi où Gaël en 16 participations n’a jamais été plus loin que les quarts de finale (2016 et 2019). Mais il avait fait un show de 3h avec Dimitrov en 2025. En revanche, rien pour Wawrinka, finaliste en 2017. Là, il y a a faute », a réagit le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
Les autres invitations ont été attribuées à Michael Zheng (149e), Rafael Jodar (114e), Martin Damm Jr (128e) et Zachary Svajda (98e).
🥰 Beau geste.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 27, 2026
Indian Wells donne une wild card à Monfils.
Un tournoi où Gaël en 16 participations n’a jamais été plus loin que les 1⁄4 (2016 et 2019). Mais il avait fait un show de 3h avec Dimitrov en 2025.
En revanche, rien pour Wawrinka, finaliste en 2017.
Là, y’a faute 😡
Une décision suffisamment étonnante pour s’interroger : « Stan The Man », triple vainqueur en Grand Chelem, avait‐il seulement sollicité une invitation ? À défaut, il lui reste la possibilité de passer par les qualifications pour intégrer le tableau principal.
A suivre…
Publié le samedi 28 février 2026 à 08:26