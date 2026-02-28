A quelques jours du début du tournoi (4 au 16 mars), le Masters 1000 d’Indian Wells a distribué ses wild‐cards.

Si Gaël Monfils (170e mondial) a bien reçu une invi­ta­tion pour disputer une dernière fois l’épreuve cali­for­nienne, l’absence de Stan Wawrinka (99e) parmi les béné­fi­ciaires a surpris. Le Suisse, lui aussi engagé dans sa dernière saison sur le circuit, ne figure pas sur la liste des invités.

« Beau geste. Indian Wells donne une wild card à Monfils. Un tournoi où Gaël en 16 parti­ci­pa­tions n’a jamais été plus loin que les quarts de finale (2016 et 2019). Mais il avait fait un show de 3h avec Dimitrov en 2025. En revanche, rien pour Wawrinka, fina­liste en 2017. Là, il y a a faute », a réagit le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.

Les autres invi­ta­tions ont été attri­buées à Michael Zheng (149e), Rafael Jodar (114e), Martin Damm Jr (128e) et Zachary Svajda (98e).

Une déci­sion suffi­sam­ment éton­nante pour s’interroger : « Stan The Man », triple vain­queur en Grand Chelem, avait‐il seule­ment solli­cité une invi­ta­tion ? À défaut, il lui reste la possi­bi­lité de passer par les quali­fi­ca­tions pour inté­grer le tableau principal.

