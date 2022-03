Solide vain­queur de Daniil Medvedev en trois manches (5–7, 6–3, 6–1), Gaël Monfils a livré un grand match. En confé­rence de presse, il a donc ouvert la boite à souve­nirs pour se rapeller ses plus belles victoires.

« La fois où j’ai battu Rafa en 2009, j’étais très heureux ce jour‐là. Quand j’ai battu Roger en finale de la Coupe Davis en 2014, c’était aussi un grand moment, un match impor­tant, une victoire clé, j’étais content de le battre là‐bas. Je me souviens aussi de ma première victoire contre un top 10, c’était contre Gastón Gaudio à Doha, ces matchs‐là ne s’ou­blient pas. Ou quand j’ai battu Nalbandian pour la première fois, ce n’était pas facile. Je me sens vieux en me souve­nant de cette époque (rires). J’ai beau­coup de souve­nirs parti­cu­liers, il est évident que lorsque vous battez le numéro 1 mondial, c’est toujours un grand moment. »