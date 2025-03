Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa victoire contre Jan‐Lennard Struff (6−4, 6–4), Gaël Monfils a évoqué le spec­tacle proposé sur le court. Dans son style habituel.

« Depuis que j’ai 4 ans, tu me donnes un petit truc, je vais aller cher­cher le bonbon. Ça fera toujours partie de moi. C’est cool. Il y a un des smashes sur lequel j’au­rais pu tenter un truc un peu mieux… J’ai été peureux, j’ai fait le mec un peu sérieux… Non, mais tente un truc gros ! Mais c’est ça qui est marrant : main­te­nant j’ai 38 piges et je me fais kiffer d’une façon beau­coup plus simple. De temps en temps, je pour­rais être plus artis­tique. Mais en free­style, c’est pas dit que tu y arrives… »