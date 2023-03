Alors qu’il décla­rait il n’y a pas si long­temps vouloir jouer jusqu’à ses 40 ans, Gaël Monfils, qui aura 37 ans le 1er septembre prochain, a eu des mots qui en disent long sur son état d’es­prit après sa défaite au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells ce mercredi, plus de sept mois après son dernier match sur le circuit.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe à l’issue de cette première défaite suite à une rupture de l’aponévrose plan­taire en août dernier, le Parisien a déclaré qu’il ne comp­tait pas faire de vieux os sur le circuit avec, bien sûr, les Jeux olym­piques de Paris 2024 comme objectif ultime.

« C’est sour­nois, c’est long (sa bles­sure au pied, ndlr). Ça n’ar­rive pas au bon moment. Je reviens parce que j’aime jouer au tennis. Mais la fin est là, il faut se le dire. Je suis obligé de me mettre des objec­tifs assez élevés pour que je me motive vrai­ment à jouer. L’objectif, c’est d’aller aux JO l’an prochain. Ce soir, ce n’était qu’un match. Une semaine on joue mal, une semaine on joue bien. On verra à la longue. Un objectif, on n’est pas sûr de le toucher. Si ça se trouve, je ne vais même pas revenir dans le top 100. »