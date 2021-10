Tête de série numéro 14 en Californie où il affron­tera le vain­queur du match entre l’Italien Mager et le Hongrois Fucsovics, Gaël Monfils a pris le temps de digérer sa nouvelle défaite en finale, à Sofia face à Sinner dans un huis clos total, pour basculer rapi­dem­ment ce sur Masters 1000 qu’il apprécie parti­cu­liè­re­ment grâce à son ambiance chaleu­reuse et ses condi­tions particulières.

« J’aime beau­coup l’es­prit qui règne à Indian Wells, les fans sont très près du court, les tribunes sont quasi­ment toujours pleines sur chaque rencontre. C’est une atmo­sphère diffé­rente que sur les autres tour­nois, c’est toujours cool et agréable de jouer ici. C’est un peu plus tech­nique (les balles volent un peu plus, NDLR), j’aime bien les courts et la surface, ça corres­pond bien à mon style de jeu. »