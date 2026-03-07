Accueil ATP ATP - Indian Wells

« Monfils m’a parlé et m’a dit : ‘Mec, quand je serai parti, ce sera ton tour, ce sera toi qui devras faire le spec­tacle », raconte un joueur du circuit

Baptiste Mulatier
Battu par Felix Auger‐Aliassime au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Gaël Monfils a d’ores et déjà disputé son dernier match en Californie. 

Le Français de 39 ans, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, va manquer à de nombreux fans à travers le monde. 

Dans des propos rapportés par L’Equipe, Frances Tiafoe a raconté une discus­sion avec le « showman » tricolore. 

« On en parlait et il me disait, ‘Mec, quand je serai parti, ce sera ton tour, ce sera toi qui devras faire le spec­tacle’. Gaël, c’est telle­ment une légende. Ce qu’on fait sur le court, ce n’est pas calculé, on aime ça. On aime le tennis et on essaie d’y mettre notre joie de vivre. Et quand vous faites ça natu­rel­le­ment, l’énergie que vous donnez, les gens vous la renvoient. »

La respon­sa­bi­lité est grande pour Tiafoe !

7 mars 2026

Baptiste Mulatier

Journaliste

