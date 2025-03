Interrogé par le journal L’Equipe après sa victoire contre Sebastian Korda au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Gaël Monfils a évoqué son épanouis­se­ment personnel actuel.

« Au tout début, quand j’ai eu ma fille (en 2023), c’était hyper dur : j’étais nul à chier, il faut le dire. Tout était nouveau pour moi. Tandis que là, c’est une autre dyna­mique. Ce matin (samedi), j’étais avec elle, et c’est marrant, parce que tu prépares ton match d’une façon diffé­rente. On joue, elle découvre plein de trucs, elle veut que je marche dans tout le ‘resort’ mais bon j’ai quand même un match ! (Il se marre.) Mais je suis bien, je suis heureux, avec ma famille… Sur ce tournoi, quand je joue, c’est le jour off de ma femme (Elina Svitolina était opposée hier soir à Danielle Collins au troi­sième tour). C’est bizarre, mais ce rythme t’aide à mieux performer. Ça m’aide beau­coup à donner du sens à tout ce que je fais. Je remercie plein de choses, le fait qu’on a beau­coup d’aide de la part de la mère d’Elina, et qu’on a la chance de pouvoir être dans ce petit cocon fami­lial en tournoi, ce qui n’est pas donné à tous. Tout ça fait que, derrière, je me dois de performer. »

A noter que pour une place en huitièmes de finale, le Français de 38 ans affron­tera Grigor Dimitrov.