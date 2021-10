Laminé par Alexander Zverev en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells en à peine une heure de jeu (1–6, 3–6), Gaël Monfils s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe sur cette rencontre et sur ce qu’il a ressenti sur le court.

« Je ne suis pas bien rentré dans le match, mais lui, il était bien. Le premier point, il me fait un retour boisé croisé, il me met à l’amende tout de suite. C’est pas bien parti tout de suite. Il a su se relâ­cher plus vite que moi. Et c’est rapi­de­ment devenu un rouleau compres­seur. Il a surtout bien volleyé, j’ai trouvé… Il n’a pas eu de trou d’air. Je l’ai senti beau­coup plus solide que moi. Je n’ai pas réussi à lui faire mal. Il a été vrai­ment plus fort que moi. Il est solide il fait des chan­ge­ments de rythme, il se déplace très bien. Le mec, c’est la crème de la crème. Il m’a écrasé. Plus j’ar­ri­verai à jouer ces gars‐là, plus je pourrai les accro­cher un peu plus. »