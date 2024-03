Au micro de L’Equipe après sa très belle victoire contre le 8e mondial Hubert Hurkacz au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Gaël Monfils a insisté sur sa qualité de retour face à un serveur de ce standing.

« Je suis content. C’est quelque chose dont on avait parlé avec Michael (Tillström, son entraî­neur, à distance lors de ce tournoi). Il donne bien les infos à Raemon (Sluiter, entraî­neur de sa compagne Elina Svitolina qui s’oc­cupe aussi de Monfils à Indian Wells) qui me les dit bien aussi. C’est aussi de la réus­site, tu ne retournes pas toujours aussi bien. J’ai réussi tout à de suite à lui montrer : ‘Je vais te retourner.’ Avant le match, on s’était dit : ‘Il a l’ha­bi­tude de gagner beau­coup de points gratuits donc si j’ar­rive à le faire jouer, c’est bien.’ J’ai eu beau­coup de réus­site de l’avoir fait tout de suite. »