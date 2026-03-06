Malgré une très belle réaction dans la deuxième manche, Giovanni Mpetshi Perricard s’est incliné dès le premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells face au Polonais, Kamil Majchrzak (3−6, 6–1, 5–7).
Interrogé par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, le Français et actuel 54e mondial a évoque sa nouvelle collaboration avec l’entraîneur espagnol, Francisco Roig, ex‐coach de Rafael Nadal et plus récemment d’Emma Raducanu.
« Il est très rigoureux sur la technique, les appuis, le mouvement, les déplacements. Il a beaucoup d’expérience et c’est ce que je recherchais, il a coaché Rafa, Feliciano Lopez, Raducanu. J’essaie d’apprendre très rapidement et maintenant on va avoir du temps pour passer du temps sur le court. (…) C’est une approche différente. J’étais habitué à la Fédération, là c’est à l’espagnole. Quand il y a un coup qui ne va pas ou même si le coup est bon et que les appuis ne sont pas bons, il va me le dire. Là je suis dans une phase d’apprentissage, j’apprends à mieux me déplacer. Parfois c’est encore un peu brouillon mais je pense qu’avec le temps ça va prendre forme. Il a compris comment je jouais, il a vu sur quoi je pouvais m’améliorer notamment sur les déplacements il y a du boulot et tant mieux, ça veut dire que j’ai une marge de progression énorme. »
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 15:37