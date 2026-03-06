Malgré une très belle réac­tion dans la deuxième manche, Giovanni Mpetshi Perricard s’est incliné dès le premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells face au Polonais, Kamil Majchrzak (3−6, 6–1, 5–7).

Interrogé par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, le Français et actuel 54e mondial a évoque sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur espa­gnol, Francisco Roig, ex‐coach de Rafael Nadal et plus récem­ment d’Emma Raducanu.

« Il est très rigou­reux sur la tech­nique, les appuis, le mouve­ment, les dépla­ce­ments. Il a beau­coup d’ex­pé­rience et c’est ce que je recher­chais, il a coaché Rafa, Feliciano Lopez, Raducanu. J’essaie d’ap­prendre très rapi­de­ment et main­te­nant on va avoir du temps pour passer du temps sur le court. (…) C’est une approche diffé­rente. J’étais habitué à la Fédération, là c’est à l’es­pa­gnole. Quand il y a un coup qui ne va pas ou même si le coup est bon et que les appuis ne sont pas bons, il va me le dire. Là je suis dans une phase d’ap­pren­tis­sage, j’ap­prends à mieux me déplacer. Parfois c’est encore un peu brouillon mais je pense qu’avec le temps ça va prendre forme. Il a compris comment je jouais, il a vu sur quoi je pouvais m’amé­liorer notam­ment sur les dépla­ce­ments il y a du boulot et tant mieux, ça veut dire que j’ai une marge de progres­sion énorme. »