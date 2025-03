Qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells après avoir béné­ficié de l’abandon de Fabian Marozsan (6−4, puis retrait), Giovanni Mpetshi Perricard s’est longue­ment exprimé chez nos confrères de L’Équipe avant le début du tournoi à propos de son revers à une main.

Et forcé­ment, le Français a puisé chez les meilleurs dans le domaine.

« J’ai vrai­ment regardé Wawrinka, surtout pour ses appuis, Roger (Federer) aussi, forcé­ment. C’est sûr que j’ai essayé de regarder comment il frappe, mais bon, il y a un truc qui me diffé­rencie de ces joueurs‐là, c’est la taille et la vitesse de dépla­ce­ment. Parce que si on n’est pas assez précis dans son place­ment ou pas suffi­sam­ment rapide, on ne peut pas frapper la balle comme on le veut. Moi, je suis grand (2,03m) et c’est sûr qu’il y a certaines balles où je suis un peu plus en diffi­culté parce que ça va vite. Tandis qu’eux, ils peuvent se mettre en appui en ligne et être placés comme ils le veulent. Après, c’est à moi de faire mes ajus­te­ments plus vite. »