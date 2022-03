Après son succès face au Japonais Taro Daniel (1–6, 6–2, 6–4), Andy Murray signe donc sa 700ème victoire sur le circuit et se rapproche donc des plus grands de l’his­toire de ce sport. Inutile de dire qu’il était satis­fait de sa performance.

« Quand on regarde les joueurs qui ont atteint cette « perfor­mance », la plupart d’entre eux sont les meilleurs des 30 ou 40 dernières années. Être dans ce groupe est très agréable. J’ai vu des joueurs de tennis qui ont entre 700 et 800 victoires, et il y a des cham­pions incroyables que j’ai regardés quand je gran­dis­sais. J’aimerai main­te­nant arriver à 800. Lorsque vous voyez un tel chiffre et que vous pouvez vous comparer à certains de ces gars, vous êtes extrê­me­ment fier de votre réus­site et de tous les matches que vous avez gagnés, surtout à une époque incroya­ble­ment diffi­cile »